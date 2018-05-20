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    Вс., 20 мая 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Как освежить одежду?
    • Сегодня! Anzhelika Cегодня в 04:42 «Ответить»
      На днях, стала разбираться в гардеробе, вынула оттуда много вещей, которые слежались за зиму. Их требуется немного освежить - слегка постирать и погладить. Хотела сразу же и заняться этим, но вещей оказалось слишком много. Как думаете, быть может, унести это всё в химчистку?
      • Сегодня! Golubika Cегодня в 04:51 «Ответить»
        Конечно, если одежды много, потребуется потратить время, чтобы привести всё в надлежащий вид. Я бы постаралась сделать всё сама, а не расходовать семейный бюджет на прачечные.
        • Сегодня! Lavanda Cегодня в 04:58 «Ответить»
          Я тоже так думаю. Для чего нести одежду в прачечную? В стиралке-то одежду простирнуть не проблема, но вот глажка белья действительно может занять немало времени. Жаль, что не придумали такого бытового прибора, который облегчил бы труд домохозяйки.
          • Сегодня! Ljubasha Cегодня в 05:22 «Ответить»
            Почему же не придумали? Такие приборы есть. Автор, попробуйте вместо утюга применить отпариватель ручной, цена на разные модели таких отпаривателей невысока. Думаю, что с его помощью, Вам удастся освежить Ваши вещи достаточно быстро, потому что одежду можно будет обрабатывать, не снимая с вешалки, да и стирка Вам уже не потребуется.
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