На днях, стала разбираться в гардеробе, вынула оттуда много вещей, которые слежались за зиму. Их требуется немного освежить - слегка постирать и погладить. Хотела сразу же и заняться этим, но вещей оказалось слишком много. Как думаете, быть может, унести это всё в химчистку?
Я тоже так думаю. Для чего нести одежду в прачечную? В стиралке-то одежду простирнуть не проблема, но вот глажка белья действительно может занять немало времени. Жаль, что не придумали такого бытового прибора, который облегчил бы труд домохозяйки.
Почему же не придумали? Такие приборы есть. Автор, попробуйте вместо утюга применить отпариватель ручной, цена на разные модели таких отпаривателей невысока. Думаю, что с его помощью, Вам удастся освежить Ваши вещи достаточно быстро, потому что одежду можно будет обрабатывать, не снимая с вешалки, да и стирка Вам уже не потребуется.