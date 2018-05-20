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    Вс., 20 мая 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Девушки посоветуйте. О коже вокруг глаз
    • MariRS Вчера в 21:49 «Ответить»
      Девушки в последнее время я много работаю за компьютером, особенно по ночам. и стала замечать что на утро глаза красные и кожа вокруг зудит и шелушится. Мажу обычным кремом для лица но мне кажется он жирноват. Чем можно спастись???
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