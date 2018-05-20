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    Вс., 20 мая 2018г.
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    Тема: Аккаунт Яндекс Директ без НДС
    • Direct eco ru Вчера в 21:02 «Ответить»
      Предоставляю исключительно новые, зарегистрированные в 2018 году, аккаунты без НДС.

      Аккаунт Яндекс Директ без НДС - это отличное решение для экономии вашего рекламного бюджета. В таком специально созданном аккаунте вы не будете переплачивать 18% НДС при пополнении рекламной кампании.

      Необходимо знать:
      - НДС в цену клика не вшит;
      - блокировки аккаунта не будет, если не будете нарушать правила Яндекс Директа;
      - валюта аккаунта доллары США;
      - пополнять рекламную кампанию можно через карты Российских банков, предварительно привязав ее к счету в PayPal. Процедура регистрации в PayPal и привязка карты займет не более 15 минут.

      Более подробно об аккаунте и скидках вы можете прочитать на нашем сайте - http://direct-eco.ru/yandex-direct-bez-nds/
      Ответы на другие часто задаваемые вопросы можно прочитать в рубрике FAQ - http://direct-eco.ru/faq/.

      Мой ВК - https://vk.com/id100977970
      Группа ВК - https://vk.com/account_direct_bez_nds
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