Предоставляю исключительно новые, зарегистрированные в 2018 году, аккаунты без НДС.



Аккаунт Яндекс Директ без НДС - это отличное решение для экономии вашего рекламного бюджета. В таком специально созданном аккаунте вы не будете переплачивать 18% НДС при пополнении рекламной кампании.



Необходимо знать:

- НДС в цену клика не вшит;

- блокировки аккаунта не будет, если не будете нарушать правила Яндекс Директа;

- валюта аккаунта доллары США;

- пополнять рекламную кампанию можно через карты Российских банков, предварительно привязав ее к счету в PayPal. Процедура регистрации в PayPal и привязка карты займет не более 15 минут.



Более подробно об аккаунте и скидках вы можете прочитать на нашем сайте - http://direct-eco.ru/yandex-direct-bez-nds/

Ответы на другие часто задаваемые вопросы можно прочитать в рубрике FAQ - http://direct-eco.ru/faq/ .



Мой ВК - https://vk.com/id100977970

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