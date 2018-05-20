Предоставляю исключительно новые, зарегистрированные в 2018 году, аккаунты без НДС.
Аккаунт Яндекс Директ без НДС - это отличное решение для экономии вашего рекламного бюджета. В таком специально созданном аккаунте вы не будете переплачивать 18% НДС при пополнении рекламной кампании.
Необходимо знать:
- НДС в цену клика не вшит;
- блокировки аккаунта не будет, если не будете нарушать правила Яндекс Директа;
- валюта аккаунта доллары США;
- пополнять рекламную кампанию можно через карты Российских банков, предварительно привязав ее к счету в PayPal. Процедура регистрации в PayPal и привязка карты займет не более 15 минут.