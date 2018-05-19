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    Сб., 19 мая 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Курсы для развития детей
    • Сегодня! kajlajn Cегодня в 15:20 «Ответить»
      Кто уже сталкивался с курсами для развития детей, куда уже по такому вопросу обращались и где было лучше?
      • New! Олег Цить Cегодня в 17:53 «Ответить»
        Я просто в школе на курсы типа продленки ребенка отдавал, они там играясь учили их и развивали их логику и память, по пару часов в день за отдельную плату, и слышал что такое есть практически в каждой школе, так что и вы попробуйте за такое спросить в школах, думаю вам там чем то помогут.
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