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    Сб., 19 мая 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Открываю свою страничку с вещами
    • New! MariRS Cегодня в 12:47 «Ответить»
      Привет. Хочу открыть свою страничку по продаже детской одежды. Как вы считаете в соц сетях лучше таким заниматься, или открывать сайт? И где можно взять сайты хорошие, с которых одежду оптом можно заказать. Может кто-то поделится проверенными контактами
      • New! Владимир560 Cегодня в 12:49 «Ответить»
        Сейчас по моему куча подобных продавцов. Вы уверены что сможете конкурировать с другими? Если да то начинайте вкладывать. Насколько я знаю то базы поставщиков платные все.
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