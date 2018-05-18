Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 18 мая 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 79 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Летние каникулы
    • New! pravdolub1 Cегодня в 13:50 «Ответить»
      Мамочки из Москвы, вопрос к вам. Чем занимаются ваши детки в возрасте от 7 до 12 лет на летних каникулах? Не хочу, чтобы мои дети все каникулы просидели перед компьютером или телевизором, как большинство деток в больших городах. Может стоит детей отправлять в лагеря?
      • New! MelnykMaria Cегодня в 14:32 «Ответить»
        А как на счет лагеря? Я в детстве очень любила ездить в лагерь, особенно на море.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Повышение иммунитета13(1) Медицина и ЗдоровьеHoliholi09.04.18 в 21:28solovat Cегодня в 15:42
      новая мебель15(1) Мебель, интерьеры, домIvan3222.03.18 в 15:45Сурен Cегодня в 15:23
      Что слушаете?11(1) Музыкальный форумHann14.03.18 в 22:32MelnykMaria Cегодня в 15:15
      Букмекерские конторы4(1) СпортЕв_Гений02.05.18 в 12:00dvl_kr Cегодня в 15:14
      Иммигрировать в Европу7(1) Форум по интересамYasmina24.10.17 в 11:48MelnykMaria Cегодня в 15:13
      неприятный запах изо рта3(2) Медицина и ЗдоровьеHorstoneВчера в 20:58Мария_Кюри Cегодня в 15:13
      Ставки на спорт23(1) СпортXirthare27.02.17 в 13:56dvl_kr Cегодня в 15:12
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода