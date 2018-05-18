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Пт., 18 мая 2018г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Базовая диагностика неисправностей роутеров
Форум:
Медицина и Здоровье
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Тема:
Базовая диагностика неисправностей роутеров
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Сегодня!
Владислав569
Cегодня в 09:11
«Ответить»
Если у Вас не работает роутер, то не нужно спешить с покупкой нового или с обращением в ремонтную мастерскую
http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...-marshrutizator
Кое-что по силам выполнить самому администратору или пользователю, причём для этого роутер не потребуется разбирать.
Вывести
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