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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Базовая диагностика неисправностей роутеров
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 09:11 «Ответить»
      Если у Вас не работает роутер, то не нужно спешить с покупкой нового или с обращением в ремонтную мастерскую http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...-marshrutizator Кое-что по силам выполнить самому администратору или пользователю, причём для этого роутер не потребуется разбирать.
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