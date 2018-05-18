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    Пт., 18 мая 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отпуск
    • New! Marker Cегодня в 02:07 «Ответить»
      Последние четыре года отпуска практически не было, во всяком случае семьей мы негде не отдыхали. Но в этом году, все должно быть по-другому, я уже на август выбил себе двухнедельный отпуск, осталось решить, куда поедим отдыхать. Подкиньте несколько идей, где вы бывали или куда хотели бы поехать?
      • New! ClubNika Cегодня в 02:13 «Ответить»
        Что тут думать, идите в ближайшее турагентство и там вам посоветуют самые оптимальные места для отдыха. Купите любую путевку, а если повезет то и горящую можно выхватить и поедите или полетите отдыхать как люди.
        • New! Satir Cегодня в 02:20 «Ответить»
          Мы каждый год, во время отпуска летаем в Турцию. Нам там очень нравится, с тем учетом, сколько там русских отдыхает, это почти как дома, только море есть.
        • New! Mirochka Cегодня в 02:34 «Ответить»
          У нас тоже отпуск постоянно на август выпадает, мне кажется, это самое лучшее время лета. Обычно заграницу куда-нибудь летаем, но в этом году хотим провести отпуск в Крыму. Из всего полуострова, нас заинтересовал отдых в Евпатории http://hotel-uyut.com/. Уже присмотрели гостиницу Уют, будем бронировать.
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