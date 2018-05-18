Последние четыре года отпуска практически не было, во всяком случае семьей мы негде не отдыхали. Но в этом году, все должно быть по-другому, я уже на август выбил себе двухнедельный отпуск, осталось решить, куда поедим отдыхать. Подкиньте несколько идей, где вы бывали или куда хотели бы поехать?
Что тут думать, идите в ближайшее турагентство и там вам посоветуют самые оптимальные места для отдыха. Купите любую путевку, а если повезет то и горящую можно выхватить и поедите или полетите отдыхать как люди.
У нас тоже отпуск постоянно на август выпадает, мне кажется, это самое лучшее время лета. Обычно заграницу куда-нибудь летаем, но в этом году хотим провести отпуск в Крыму. Из всего полуострова, нас заинтересовал отдых в Евпатории http://hotel-uyut.com/. Уже присмотрели гостиницу Уют, будем бронировать.