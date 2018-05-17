Моя мама просто обожает красивую посуду. Вся стенка в серванте заставлена фарфором, хрусталем, чайными, кофейными наборами, тарелками, статуэтками. Часть посуды вообще в шкафу упакованная стоит и достают ее только по праздникам. Вот думаю ей на подарок, тоже что-то из необычной посуды купить. Посоветуйте, где такую глянуть?
Сейчас на рынке элитной и повседневной посуды лидирующие позиции занимают французские производители. Такая посуда считается самой качественной. Если для вас цена не проблема, то я бы рекомендовала именно ее, к примеру сервизы Люминарк. Еще хорошей считается английская и японская посуда.
Еще хорошим качеством славятся сервизы из Чехии. Но не забывайте об отечественных производителях, Россия может и не занимает лидирующие позиции, но стоит не на последнем месте. Mirochka, возможно Вам будет полезно заглянуть в магазин Императорского фарфорового завода https://imperial-porcelain.ru/, там вроде достойный выбор и хорошее качество.