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    Чт., 17 мая 2018г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Посуда на подарок
    • New! Mirochka Cегодня в 21:54 «Ответить»
      Моя мама просто обожает красивую посуду. Вся стенка в серванте заставлена фарфором, хрусталем, чайными, кофейными наборами, тарелками, статуэтками. Часть посуды вообще в шкафу упакованная стоит и достают ее только по праздникам. Вот думаю ей на подарок, тоже что-то из необычной посуды купить. Посоветуйте, где такую глянуть?
      • New! Alexan Cегодня в 22:01 «Ответить»
        Прям как моя жена, постоянно в магазине слышу:" Хочу эту кружку, мне нужна эта ваза", а в итоге достанет один раз, или поставит где-нибудь в углу пылится.
        • New! ClubNika Cегодня в 22:08 «Ответить»
          Сейчас на рынке элитной и повседневной посуды лидирующие позиции занимают французские производители. Такая посуда считается самой качественной. Если для вас цена не проблема, то я бы рекомендовала именно ее, к примеру сервизы Люминарк. Еще хорошей считается английская и японская посуда.
          • New! Marker Cегодня в 22:16 «Ответить»
            Еще хорошим качеством славятся сервизы из Чехии. Но не забывайте об отечественных производителях, Россия может и не занимает лидирующие позиции, но стоит не на последнем месте. Mirochka, возможно Вам будет полезно заглянуть в магазин Императорского фарфорового завода https://imperial-porcelain.ru/, там вроде достойный выбор и хорошее качество.
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