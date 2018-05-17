Добрый вечер! Думаю приобрести котёл с одним теплообменником на горячую воду и отопление . Говорят что по надёжности они получше чем с двумя , но теплообменник изнашивается быстрее . А вы как думаете ? Помогите советом.
Привет!Битермальный что ли? Baxi?по надёжности они получше чем с двумя , но теплообменник изнашивается быстрее"для меня это взаимоисключающие вещи.Это дешевле, но менее надежно, особенно на жесткой воде часты проблемы при нерегулярном обслуживании.
На самом деле установка и выбор теплообменника - это целое искусство. Самому сделать что-то толковое удаётся редко, лучше доверять такие дела профессионалам. Вот здесь https://piramida24.com.ua/teploobmenniki/ есть много информации про теплообменники цена, их обслуживание, установку, и т.д...