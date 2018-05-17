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    Чт., 17 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Теплообменики.
    • Сегодня! Sasha29 Cегодня в 13:48 «Ответить»
      Добрый вечер! Думаю приобрести котёл с одним теплообменником на горячую воду и отопление . Говорят что по надёжности они получше чем с двумя , но теплообменник изнашивается быстрее . А вы как думаете ? Помогите советом.
      • Сегодня! Allen Cегодня в 14:14 «Ответить»
        Привет!Битермальный что ли? Baxi?по надёжности они получше чем с двумя , но теплообменник изнашивается быстрее"для меня это взаимоисключающие вещи.Это дешевле, но менее надежно, особенно на жесткой воде часты проблемы при нерегулярном обслуживании.
        • New! Maks81 Cегодня в 17:03 «Ответить»
          На самом деле установка и выбор теплообменника - это целое искусство. Самому сделать что-то толковое удаётся редко, лучше доверять такие дела профессионалам. Вот здесь https://piramida24.com.ua/teploobmenniki/ есть много информации про теплообменники цена, их обслуживание, установку, и т.д...
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