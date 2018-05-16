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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Самая выгодная цена на посев натурального газона
    • Сегодня! Кончерса Cегодня в 15:46 «Ответить»
      Интересуюсь такими услугами как посев натурального газона в рулонах.
      Дело в том что делается такая работа при помощи специального оборудования, и именно с этой точки зрения хочется узнать о том какой фирмы доверить проведение таковых работ? чтоб и быстро сделали, да и чтоб про качество не забывали.
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