Всем приветик! Мамочки где вы деткам одежду берете, хорошего качества? А то я прошлась у нас по магазинам, то что мне понравилось по качеству, не подходит мне по цене... слишком уж дорого. А то что подходит в ценовом диапазоне не очень хорошего качество... как то то отшито косо...
Жена все в интернете заказывает выходит почти в 2 раза дешевле чем в магазине детском а качество такое же! Так что давно уже по рынкам не ходит. Кстати она и нам все в интернете берет, единственное обувь так не покупаем. ее мерить только нужно нам.