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    Ср., 16 мая 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Детская одежда.
    • Сегодня! Ruslana7310 Cегодня в 10:19 «Ответить»
      Всем приветик! Мамочки где вы деткам одежду берете, хорошего качества? А то я прошлась у нас по магазинам, то что мне понравилось по качеству, не подходит мне по цене... слишком уж дорого. А то что подходит в ценовом диапазоне не очень хорошего качество... как то то отшито косо...
      • Сегодня! Владимир560 Cегодня в 11:54 «Ответить»
        Жена все в интернете заказывает выходит почти в 2 раза дешевле чем в магазине детском а качество такое же! Так что давно уже по рынкам не ходит. Кстати она и нам все в интернете берет, единственное обувь так не покупаем. ее мерить только нужно нам.
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