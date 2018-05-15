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    Вт., 15 мая 2018г.
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    Тема: Сняли деньги с карты ВТБ, что делать?
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 10:38 «Ответить»
      Карты они вошли в повседневную жизнь людей также, как мобильные телефоны и личные компьютеры https://obankax.com/debetovye-karty/vtb-...gi-s-karty.html привычно, удобно. Но вот к чему не привыкнуть — к грубому вмешательству мошенников. Когда вдруг оказывается, что деньги со счёта исчезли. Подробнее прочитайте в этой статье.
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