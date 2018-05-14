Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 14 мая 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 75 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Выбираю спальный гарнитур
    • New! Ланочка Cегодня в 16:14 «Ответить»
      Помогите с выбором спального гарнитура. Хочу приобрести новую мебель в спальню, и ничего не могу выбрать, или очень дорого, или качество никакое. А какая мебель у вас в спальне, где покупали? Буду рада любым дельным советам.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода