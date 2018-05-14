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    Пн., 14 мая 2018г.
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    Тема: выбор автохимии
    • Сегодня! Ivan32 Cегодня в 12:09 «Ответить»
      Ребята, есть у меня своя мойка и вот возникла такая проблема, нужна нормальная автохимия, а то пошли жалобы от клиентов, да и сами видим, что качество покупаемой химии очень упало. А это уже знак, что что-то нужно менять. На что можно перейти по химии?
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