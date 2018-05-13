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    Вс., 13 мая 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: уборка в офисе
    • New! Oleg431 Cегодня в 20:45 «Ответить»
      Здравствуйте. Я владею небольшой компанией, с большим офисным помещением, в котором много необходимой мебели и техники для работы. За порядком трудно уследить. Наша уборщица с генеральной уборкой не справляется. Подскажите, как справиться с такой задачей.
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