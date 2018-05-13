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    Вс., 13 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Медные трубы
    • Сегодня! Borisich Cегодня в 11:24 «Ответить»
      Подскажите, где купить медные трубы, по нормальной цене? Планирую у себя в доме делать водопровод, нужны медные трубы. Уже несколько лет носил эту идею, вычитал много информации. Это конечно не дешево, но зато, будет на века сделано.
      • Сегодня! Marker Cегодня в 11:31 «Ответить»
        Первый раз о таком слышу. Зачем такие затраты?! В наше время практически все делают на металлопластиковых трубах, они намного дешевле и практичней, и качество не хуже.
        • Сегодня! Alexan Cегодня в 11:46 «Ответить»
          Я тоже где-то читал, что в прошлом веке медные трубы использовались в системах водопровода. Но даже не представлял, что и сейчас, кто-то додумается такое сделать, но дело Ваше. Хотя я бы на это посмотрел. В любом случае, для чего бы Вам не понадобились трубы, можете посмотреть цены вот здесь http://nonfer.ru/spec/truba_mednaya_m2_m3.
          • Сегодня! Satir Cегодня в 11:55 «Ответить»
            И как же это будет выглядеть? Хотелось бы проект посмотреть? Вы собираетесь полностью всю систему делать из медных труб или это будут просто частичные вставки?
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