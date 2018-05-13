Подскажите, где купить медные трубы, по нормальной цене? Планирую у себя в доме делать водопровод, нужны медные трубы. Уже несколько лет носил эту идею, вычитал много информации. Это конечно не дешево, но зато, будет на века сделано.
Я тоже где-то читал, что в прошлом веке медные трубы использовались в системах водопровода. Но даже не представлял, что и сейчас, кто-то додумается такое сделать, но дело Ваше. Хотя я бы на это посмотрел. В любом случае, для чего бы Вам не понадобились трубы, можете посмотреть цены вот здесь http://nonfer.ru/spec/truba_mednaya_m2_m3.