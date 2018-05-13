Если вы хотите купить газонокосилку недорого, то вам лучше смотреть ее в интернет-магазинах. Я в том году с Китая заказывал себе газонокосилку, стоила она конечно копейки, но и качество соответствующее-траву срезает неравномерно, иногда просто пучками выдергивает ее. Сейчас буду новую себе покупать, пока вот здесь смотрю ассортимент, если ничего дешевле не найду в ближайшее время, то буду у них заказ оформлять