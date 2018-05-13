Через месяц мы переедим на ПМЖ за город, в доме сейчас доделываем ремонт и останется только построить баню, но это уже мелочи. На участке у нас практически не будет клумб, 2/3 территории занимает трава, поэтому я хочу приобрести газонокосилку, чтобы подстригать траву. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше купить и где у нас в городе большой выбор их?
У вас большая придомовая территория? Если нет, то вы можете триммер купить, он стоит дешевле, а траву убирает нисколько не хуже. Просто он для больших объемов работы не подходит, так как это все очень долго будет.
Если вы хотите купить газонокосилку недорого, то вам лучше смотреть ее в интернет-магазинах. Я в том году с Китая заказывал себе газонокосилку, стоила она конечно копейки, но и качество соответствующее-траву срезает неравномерно, иногда просто пучками выдергивает ее. Сейчас буду новую себе покупать, пока вот здесь смотрю ассортимент, если ничего дешевле не найду в ближайшее время, то буду у них заказ оформлять https://kuzmich24.ru/market/vse_dlya_dachi/gazonokosilki/
Мы вообще на авито купили газонокосилку два года назад, причем она практически новая была. Ей пользовался дедушка, максимум раз 5 за весь сезон, а продавал потому что тяжелая она для него оказалась. Может и вам попробовать поискать на досках объявлений предложения?