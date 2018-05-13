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    Вс., 13 мая 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Газонокосилка
    • Сегодня! fizuli Cегодня в 03:56 «Ответить»
      Через месяц мы переедим на ПМЖ за город, в доме сейчас доделываем ремонт и останется только построить баню, но это уже мелочи. На участке у нас практически не будет клумб, 2/3 территории занимает трава, поэтому я хочу приобрести газонокосилку, чтобы подстригать траву. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше купить и где у нас в городе большой выбор их?
      • Сегодня! Rrissti Cегодня в 04:21 «Ответить»
        У вас большая придомовая территория? Если нет, то вы можете триммер купить, он стоит дешевле, а траву убирает нисколько не хуже. Просто он для больших объемов работы не подходит, так как это все очень долго будет.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 04:31 «Ответить»
          Если вы хотите купить газонокосилку недорого, то вам лучше смотреть ее в интернет-магазинах. Я в том году с Китая заказывал себе газонокосилку, стоила она конечно копейки, но и качество соответствующее-траву срезает неравномерно, иногда просто пучками выдергивает ее. Сейчас буду новую себе покупать, пока вот здесь смотрю ассортимент, если ничего дешевле не найду в ближайшее время, то буду у них заказ оформлять https://kuzmich24.ru/market/vse_dlya_dachi/gazonokosilki/
          • Сегодня! PiroGa Cегодня в 04:45 «Ответить»
            Мы вообще на авито купили газонокосилку два года назад, причем она практически новая была. Ей пользовался дедушка, максимум раз 5 за весь сезон, а продавал потому что тяжелая она для него оказалась. Может и вам попробовать поискать на досках объявлений предложения?
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