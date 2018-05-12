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    Сб., 12 мая 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Машина для работы
    • New! Marker Cегодня в 01:39 «Ответить»
      У меня свой небольшой бизнес, и для работы, мне нужно еще пару легковых машин. Уже думал идти в Сбербанк, оформлять автокредит, но знакомый сказал, что еще можно в лизинг машины взять. Как думаете, каким вариантом стоит воспользоваться?
      • New! Satir Cегодня в 01:49 «Ответить»
        Говорят, что лизинг значительно выгодней, чем автокредит. И многие предприятия берут машины именно таким способом. Вам просто нужно проконсультироваться насчет него.
        • New! Alexan Cегодня в 01:58 «Ответить»
          Лично я бы не брал машину в кредит. Лучше и правда, подумайте насчет лизинга. Там на самом деле условия выгодней, а тем более для предпринимателей и юридических лиц. Как вариант, можете взять Хёндай в лизинг. Узнать подробности, можно на этом сайте http://hnd-leasing.ru/. Там же можно связаться с менеджером, который Вас проконсультирует.
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        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
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