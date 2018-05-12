У меня свой небольшой бизнес, и для работы, мне нужно еще пару легковых машин. Уже думал идти в Сбербанк, оформлять автокредит, но знакомый сказал, что еще можно в лизинг машины взять. Как думаете, каким вариантом стоит воспользоваться?
Лично я бы не брал машину в кредит. Лучше и правда, подумайте насчет лизинга. Там на самом деле условия выгодней, а тем более для предпринимателей и юридических лиц. Как вариант, можете взять Хёндай в лизинг. Узнать подробности, можно на этом сайте http://hnd-leasing.ru/. Там же можно связаться с менеджером, который Вас проконсультирует.