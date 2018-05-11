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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как именно используют крапиву в народной медицине?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 17:59 «Ответить»
      Как именно используют крапиву в народной медицине?
      • New! Jokerin Cегодня в 19:29 «Ответить»
        Крапиву в народной медицине используют в качестве мазей, растирок, и так далее. Применяют её при огромном количестве самых разнообразных заболеваний. Советую Вам эту статью почитать http://marivlada.ru/zdorove/kladovaya-pr...tivopokazaniya/ . В ней о крапиве детально всё написано.
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