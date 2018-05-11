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Пт., 11 мая 2018г.
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Форум: Детишки и их делишки
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Тема: Детский праздник
Форум:
Детишки и их делишки
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Тема:
Детский праздник
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Сегодня!
svet13
Cегодня в 07:51
«Ответить»
Скоро у племянницы день рождения, три года, хочет чтобы её поздравил дед мороз,лето на улице, где найти новогодних актёров?
New!
mala7
Cегодня в 12:06
«Ответить»
Вы вполне можете сами надеть костюмы и поздравить малышку, или кто нибудь из родственников вам поможет.
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