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    Пт., 11 мая 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Детский праздник
    • Сегодня! svet13 Cегодня в 07:51 «Ответить»
      Скоро у племянницы день рождения, три года, хочет чтобы её поздравил дед мороз,лето на улице, где найти новогодних актёров?
      • New! mala7 Cегодня в 12:06 «Ответить»
        Вы вполне можете сами надеть костюмы и поздравить малышку, или кто нибудь из родственников вам поможет.
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