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    Пт., 11 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: отопление
    • Сегодня! BaraKuda Cегодня в 01:01 «Ответить»
      Всем привет! Хочу у себя переделать отопление. Поделитесь опытом, кто сталкивался с подобной проблемой. С чего начать? Сейчас столько вариантов, что глаза разбегаются. Из каких труб вы делали?
      • Сегодня! Gremlin Cегодня в 01:53 «Ответить»
        Здравствуйте. Начинать однозначно, нужно с поиска хороших подрядчиков и выбора труб. В остальном по ходу разберетесь
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