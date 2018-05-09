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    Ср., 9 мая 2018г.
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    Тема: Как ухаживать за газоном
    • Сегодня! Albertik Cегодня в 13:54 «Ответить»
      Подскажите, пожалуйста, где я могу узнать, как ухаживать за газоном. Мне кажется, что трава, которую мы посеяли, плохо выглядит. Она не такая зелёная и яркая, как хотелось бы.
      • Сегодня! Vica Cегодня в 14:00 «Ответить»
        Думаю, что у вас не очень «хорошая» земля. И поэтому траве не хватает нужных для роста и красивого внешнего вида веществ. Каким должен быть уход за газоном почитайте здесь https://vsesam-bezperedelok.ru/chem-kak-...karmlivat-gazon Газон, как бы, должен быть украшением участка и только ухаживая за ним можно получить идеальный результат.
        • Сегодня! Donna Cегодня в 14:05 «Ответить»
          Многие думаю, что газон это просто посеял траву и она сама вырастет красивой и безупречной. Поищите информацию о том, как ухаживать за газоном в книгах по домоводству.
          • Сегодня! Сlamour Cегодня в 14:09 «Ответить»
            В интернете есть много сайтов по растениеводству и огородничеству. Там поищите информацию о том, как ухаживать за газоном. Скажу откровенно, я, когда интересовался этой темой, был сильно удивлён сколько всего нужно делать, чтобы газон был красивым.
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