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    Ср., 9 мая 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Какого терапевта в Новосибирске Вы смело можете рекомендовать?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 13:07 «Ответить»
      Какого терапевта в Новосибирске Вы смело можете рекомендовать?
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 15:45 «Ответить»
        Когда мне терапевт в Новосибирске понадобился, я, по совету одного товарища, нашёл себе просто прекрасного специалиста в клинике Наедине-Н. Очень советую и Вам обратиться именно в неё - разочарованы точно не будете.
        • Сегодня! Mihaj Cегодня в 16:50 «Ответить»
          Наверное лучше обратиться на какой-нибудь новосибирский сайт?
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