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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Где купить электросамокат для взрослого?
    • New! Mila_Mi Cегодня в 19:57 «Ответить»
      Хочу себе электросамокат купить. Пробовала кататься, когда брала на прокат очень понравилось.Только где купить электросамокат для взрослого? Везде, где я видел продаются какие-то детские.
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