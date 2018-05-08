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    Вт., 8 мая 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Кто знает?))
    • New! felix2407 Cегодня в 13:53 «Ответить»
      Какое наказание последует за избиение человека, который обидел Вас только тем, что имеет политические взгляды противоположные Вашим?))
      • New! Killa Cегодня в 13:54 «Ответить»
        Побои, которые были не повлекли за собой тяжелых последствий и были совершены в хулиганских целях будут наказаны соответственно ст. 116 http://ukrfinfo.ru/st-110-uk-rf/ Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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