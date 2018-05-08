Дело конечно Ваше, но я бы вместо ламината или паркета лучше бы просто стяжку сделал, а на ровный пол постелил бы хороший линолеум. Это намного дешевле выйдет. Тем более, что Вам в любом случае нужно делать стяжку.
Сейчас многие стелят ламинат, потому что он довольно практичный, дешевле паркета, но если купить качественный, то разницу можно и не увидеть. Я и сам уже давно планирую постелить ламинат в зале и спальне. В профильных магазинах брать не советую, там дорого. Лучше в интернет-магазине заказать. К примеру, вот здесь, я себе тут присмотрел ламинат Kronopol https://laminat-tyt.ru/shop/category/lam...pol?per_page=24.