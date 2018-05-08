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    Вт., 8 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Напольное покрытие
    • Сегодня! Borisich Cегодня в 13:19 «Ответить»
      Делаем ремонт дома, заодно хотим напольное покрытие поменять, а то до этого просто линолеум лежал, на неровном полу. Вот думаем, что постелить, ламинат или паркет? Что лучше?
      • Сегодня! Satir Cегодня в 13:31 «Ответить»
        Я советую постелить паркет. Это самое лучшее покрытие для пола. Он более прочный и долговечный. У нас когда-то был ламинат, так он в некоторых местах такой затертый был.
        • Сегодня! Alexan Cегодня в 13:40 «Ответить»
          Дело конечно Ваше, но я бы вместо ламината или паркета лучше бы просто стяжку сделал, а на ровный пол постелил бы хороший линолеум. Это намного дешевле выйдет. Тем более, что Вам в любом случае нужно делать стяжку.
          • New! Marker Cегодня в 13:50 «Ответить»
            Сейчас многие стелят ламинат, потому что он довольно практичный, дешевле паркета, но если купить качественный, то разницу можно и не увидеть. Я и сам уже давно планирую постелить ламинат в зале и спальне. В профильных магазинах брать не советую, там дорого. Лучше в интернет-магазине заказать. К примеру, вот здесь, я себе тут присмотрел ламинат Kronopol https://laminat-tyt.ru/shop/category/lam...pol?per_page=24.
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