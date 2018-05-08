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Тема: Эксплуатация «Ягуара TEZ-B»
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Эксплуатация «Ягуара TEZ-B»
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New!
Владислав569
Cегодня в 10:59
«Ответить»
Понятно, что любая автосигнализация должна получать команды, которые поступают на нее с пульта
http://autolocked.ru/avtosignalizacii/ja...z-b-instrukciya
называемого брелоком. Основной брелок всегда снабжают дисплеем, что позволяет отслеживать состояние системы.
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