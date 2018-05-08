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    Вт., 8 мая 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Открываю скоро свой ресторан. Каким образом организовать этот бизнес правильно?
    • Сегодня! Jokerin Cегодня в 10:07 «Ответить»
      Открываю скоро свой ресторан. Каким образом организовать этот бизнес правильно?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 10:31 «Ответить»
        Честно говоря, довольно много шагов можно сделать для того, чтобы данный вид бизнеса прибыль приносил. Вот только не все о них, к сожалению, знают. Посетите этот ресторанный бизнес журнал. Он точно Вам пригодится.
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