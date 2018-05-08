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    Вт., 8 мая 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Сбываются ли вообще бесплатные прогнозы на спорт?
    • Сегодня! Jokerin Cегодня в 10:00 «Ответить»
      Сбываются ли вообще бесплатные прогнозы на спорт?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 10:29 «Ответить»
        Смотря на каком конкретно ресурсе Вы их берёте. Я бы очень советовал Вам ознакомиться с информацией, которую предоставляет вот этот рейтинг http://sport-pari.ru/ . Она поможет понять, с каких сайтов стоит брать прогнозы, а какие надо обходить стороной.
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