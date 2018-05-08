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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Проверяем работоспособность роутера
    • New! Владислав569 Cегодня в 09:54 «Ответить»
      Выйти из строя может любое из устройств, сам роутер или его блок питания. К тому же, роутер может быть настроен в режим, в котором он «недоступен» даже через ping http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...proverit-router Как это все обойти, чтобы понять, что именно неисправно на самом деле – мы и должны рассмотреть.
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