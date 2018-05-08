Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 8 мая 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 88 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Баки
    • Сегодня! Marker Cегодня в 02:52 «Ответить»
      Родители попросили привести им мусорный бак, хотят поставить себе у забора, чтоб пакеты просто кучей не лежали и животные не растягивали. Подскажите, какой лучше выбрать и где его можно купить недорого?
      • Сегодня! ClubNika Cегодня в 03:09 «Ответить»
        Мы для парикмахерской покупали мусорный бак в хозяйственном магазине. Правда они там не дешевые, у нас просто времени искать дешевле не было, поэтому купили первый попавшийся. Но в интернете, оказывается гораздо дешевле можно найти.
        • Сегодня! Alexan Cегодня в 03:15 «Ответить»
          Берите лучше пластиковый бак. Металлические, конечно надежней, долговечней, но такой дороже выйдет, плюс его неудобно будет чистить, потому что он тяжелый.
          • Сегодня! Borisich Cегодня в 03:25 «Ответить»
            В наше время, не нужно далеко ходить или ездить, чтобы что-то купить. Имея дома интернет, найти мусорный бак, становится не проблемой. Например, можете посмотреть варианты баков и цены на них, на этом сайте, возможно найдете, то что Вам нужно https://agropak.net/catalog/konteynery-m...ki-dlya-musora/.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Баки4Строительство и ремонтMarkerCегодня в 02:52Borisich Cегодня в 03:25
          Инвестиции !8Экономика, финансы, бизнесГригорий Босен24.04.18 в 13:58Никита Склярен Cегодня в 03:22
          франшиза9Экономика, финансы, бизнесСергей Курдан13.04.18 в 09:55Анатолий Кудря Cегодня в 03:15
          Готовый бизнес11Экономика, финансы, бизнесVALKO13.04.18 в 18:26Григорий Босен Cегодня в 03:09
          Солнечные электростанции6Производство, промышленностьMax19Позавчера в 22:13Filentin Вчера в 23:57
          Удостоверение аккумуляторщика6Бухгалтерский форумMax19Позавчера в 22:10ffff Вчера в 23:55
          Земельный участок6НедвижимостьMax19Позавчера в 22:06ffff Вчера в 23:54
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода