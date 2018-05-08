Рекомендую задуматься всем, кто планирует создание собственного сайта или же интернет-магазина - приобрести для ресурса сервер, ведь без него сайт не сможет работать стабильно. Я в свое время с этим промедлила, и когда у магазина стало много посетителей сайт стал сильно тормозить. Нужно было что-то делать, так как управлением сайта занималась я сама, подумала что самым оптимальным вариантом будет просто арендовать выделенный сервер https://coopertino.ru/arenda-servera-dedicated - вот по этой ссылке детальная информация. Теперь у меня сервер от компании Сoopertino, сайт работает великолепно. Изначально подкупила их цена, а потом еще оказалось, что и качество их услуг просто отменное. Так что я рекомендую их смело, всем кого может интересовать данная тема, поскольку имеется опыт продуктивного сотрудничества с данной компанией.