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    Вт., 8 мая 2018г.
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    Тема: Качественные и мощные выделенные серверы
    • Mila_Mi Вчера в 23:09 «Ответить»
      Рекомендую задуматься всем, кто планирует создание собственного сайта или же интернет-магазина - приобрести для ресурса сервер, ведь без него сайт не сможет работать стабильно. Я в свое время с этим промедлила, и когда у магазина стало много посетителей сайт стал сильно тормозить. Нужно было что-то делать, так как управлением сайта занималась я сама, подумала что самым оптимальным вариантом будет просто арендовать выделенный сервер https://coopertino.ru/arenda-servera-dedicated - вот по этой ссылке детальная информация. Теперь у меня сервер от компании Сoopertino, сайт работает великолепно. Изначально подкупила их цена, а потом еще оказалось, что и качество их услуг просто отменное. Так что я рекомендую их смело, всем кого может интересовать данная тема, поскольку имеется опыт продуктивного сотрудничества с данной компанией.
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