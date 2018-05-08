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    Вт., 8 мая 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Газобетонные блоки
    • nazar123 Вчера в 23:01 «Ответить»
      Материал довольно таки практичен и часто применяемый в сфере строительства . Дома из газобетона строятся очень быстро и легко, но безусловно во всем есть свои нюансы.

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