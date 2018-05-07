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    Пн., 7 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дорого ли стоит в Москве песок?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 18:19 «Ответить»
      Дорого ли стоит в Москве песок?
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 18:40 «Ответить»
        Песок в Москве можно и недорого приобрести, если знать, где лучше всего это делать. Обратите внимание вот на эту компанию http://m-s-k-region.ru/ . В ней расценки никогда просто так не завышаются, да и качество товара - просто отличное.
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