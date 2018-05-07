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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Оправдывает ли себя детская дизайнерская мебель
    • New! Юличка28 Cегодня в 15:25 «Ответить»
      Итак, хочу детскую мебель купить.
      Читаю в интернете о том что многие советуют купить именно дизайнерскую детскую мебель, мол таковая по более себя в плане выбора оправдывает. А цены конечно же отличаются, и вот интересует меня если по истине стоит платить за таковую мебель, что можете сказать по этому поводу?
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