Мне очень нравятся картины, вышитые крестиком, и очень хотелось бы украсить ими стены моей квартиры. К сожалению, я совсем не умею вышивать, и даже не знаю, сумею ли я овладеть этим искусством. Девушки, кто-нибудь из вас украшает стены в квартире собственноручно вышитыми картинами? Насколько трудно это даётся?
Скажу Вам, что работа эта кропотливая и требует много времени. Но мне нравится, это дело хорошо успокаивает в трудные минуты, да и результат своего труда приятно видеть. Но я рукоделием занимаюсь давно, поэтому вышивка для меня дело не новое.
Девушки, я понимаю ваши чувства и осторожный скептицизм. Ну что могу сказать: из любой ситуации есть выход. Вовсе не обязательно осваивать кропотливую работу по вышивке крестиком. Можно научиться вышивать картины алмазными стразами, не напрягая, при этом, зрение, как при вышивке крестом. Например, обратите внимание на алмазную вышивку в интернет магазине. Такие картины потребуют меньше усилий на их изготовление, а стены украсят ничем не хуже знакомых нам вышитых крестиком картин.