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Форум: Производство, промышленность
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Тема: Солнечные электростанции
Форум:
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Тема:
Солнечные электростанции
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Max19
Вчера в 22:13
«Ответить»
Хочу взять себе на ферму несколько солнечных электростанций, но в таких делах знаетелис полный зеро) Вообщем мне интересно
как выбрать хорошие солнечные электростанции?
Буду рад вашей помощи!)
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