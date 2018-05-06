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    Вс., 6 мая 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Нужны новые шины для авто. Какие выбрать?
    • Smeren Вчера в 17:15 «Ответить»
      Нужны новые шины для авто. Какие выбрать?
      • Jokerin Вчера в 18:32 «Ответить»
        Смотря чего именно Вы ждёте от шин, которые хотите приобрести. Некоторым важна бесшумность, другим - стабильное поведение резины на любой поверхности, и так далее. Для того, чтобы сделать верный выбор, читайте данную статью http://automonth.ru/luchshie-letnie-shiny/
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