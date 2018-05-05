Всем добрый день! Хочу помочь своей подруге, так как у нее совсем не ладится работа интернет-магазина. Проблемы с доставкой посылок, их невозможно отследить. В результате гневные отзывы заказчиков. Она так хочет сделать свой бизнес и уже совсем разочарована такой ситуацией с посылками. Вот я и решила спросить у посетителей в теме, кто может имеет свои интернет-магазины, как у вас обстоят дела? Как налажена работа с отправлением товара? Может вы используете какой-то сервис? Поделитесь своим опытом, пожалуйста!