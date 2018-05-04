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    Пт., 4 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Профильные трубы
    • Сегодня! Satir Cегодня в 15:14 «Ответить»
      Подскажите, где можно купить профильные трубы, по доступным ценам? Уже давно хочу во дворе сделать навес, чтобы прикрывал от дождя и солнца, вот пока отпуск, решил этим заняться.
      • Сегодня! Alexan Cегодня в 15:21 «Ответить»
        А какая область применения будет у Вашего навеса? Может это козырек к дому, навес-беседка, для детской площадки или для защиты автомобилей, вместо гаража?
        • Сегодня! Borisich Cегодня в 15:38 «Ответить»
          А Вы уже определились с размерами труб? Насколько я знаю, обычно из этих труб делают именно автомобильные навесы. Рекомендуется использовать столбы 80х80х3мм, продольные направляющие 60х40х2мм, перемычки 40х20х1,2мм. Такие профильные трубы можете посмотреть в этой компании, надеюсь подберете, то что вам нужно http://cvet-metall.com/alyuminij/truba-a...rofilnaya-boks/.
          • Сегодня! Marker Cегодня в 15:47 «Ответить»
            Весь ассортимент профильных труб можно найти на любой строительной базе или строительном рынке. Там и сравнительно небольшие должны быть и доставят куда нужно.
            • New! qwertik321 Cегодня в 17:03 «Ответить»
              Работать с профильными трубами можно по разному и у них есть широкая сфера применения. Если вы бы хотели для себя узнать новую полезную информацию касательно этой темы, то я бы вам советовал по этому поводу заглянуть на блог trubamaster.ru.
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