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    Пт., 4 мая 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Детский сад
    • Сегодня! ReginaChka Cегодня в 00:19 «Ответить»
      Девочки, а как вы в садик ходите, не болеете? У доченьки постоянные простуды, мы с зимы еще не были в саду, нас наверное уже и забыли как мы выглядим. Боюсь уже, что вычеркнуть из списков , потом придется повторно в садик оформляться, я такое не хочу.
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