Привет!
В школе плохо с английским, нет нормального педагога. Само обучение сильно хромает.
Но сейчас без английского никак. Потому заставляем учить самостоятельно, покупаем книжки, смотрим сериалы на английском с субтитрами, на всех цифровых устройствах стоит английский язык и т. д. и думаем над поиском репетитора или сменить школу.
Еще знаю что есть онлайн курсы и обучающие сайты, но их мне не советуют, так как там мало живого общения,слабые программы и они воспринимаются не всерьез.
Что лучше?
Есть еще языковые курсы за рубежом. Это очень классный вариант. Тем более, что скоро лето.
Это отличное совмещение поездки и обучения.
Бывают детские и взрослые.
Ребенок попадает в что-то типа лагеря, где почти все на английском.
Там разные развлекательность-обучающие программы и мероприятия. В общем - то что нужно.
Вот как пример: https://anywayplus.com/yazyikovyie-kursyi-dlya-vzroslyih/
Там все расписано и есть разные по цене.
Советую такую штуку.
А на следующий год можно школу поменять и учить самому.