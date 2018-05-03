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    Чт., 3 мая 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Английский для детей
    • New! Kianu Cегодня в 14:47 «Ответить»
      Привет!
      В школе плохо с английским, нет нормального педагога. Само обучение сильно хромает.
      Но сейчас без английского никак. Потому заставляем учить самостоятельно, покупаем книжки, смотрим сериалы на английском с субтитрами, на всех цифровых устройствах стоит английский язык и т. д. и думаем над поиском репетитора или сменить школу.
      Еще знаю что есть онлайн курсы и обучающие сайты, но их мне не советуют, так как там мало живого общения,слабые программы и они воспринимаются не всерьез.
      Что лучше?
      • New! $ERROR Cегодня в 14:53 «Ответить»
        Есть еще языковые курсы за рубежом. Это очень классный вариант. Тем более, что скоро лето.
        Это отличное совмещение поездки и обучения.
        Бывают детские и взрослые.
        Ребенок попадает в что-то типа лагеря, где почти все на английском.
        Там разные развлекательность-обучающие программы и мероприятия. В общем - то что нужно.
        Вот как пример: https://anywayplus.com/yazyikovyie-kursyi-dlya-vzroslyih/
        Там все расписано и есть разные по цене.
        Советую такую штуку.
        А на следующий год можно школу поменять и учить самому.
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