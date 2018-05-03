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    Тема: Что делать, если у вас просрочка в ВТБ
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 10:42 «Ответить»
      Вынесение на просрочку кредитного договора ВТБ 24: что это за процедура, и какие последствия она влечет? Ответ на этот вопрос тревожит любого владельца займа, взятого в ВТБ 24. https://obankax.com/potrebitelskie-kredi...ora-vtb-24.html подробней прочитайте в этой статье.
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