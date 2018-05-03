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    Форум: Религия
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    Тема: Кремация
    • Сегодня! sabarina Cегодня в 09:59 «Ответить»
      Разрешает ли церковь кремацию?
      • Сегодня! darin Cегодня в 10:20 «Ответить»
        Тоже недавно задалась этим вопросом. Сейчас в Москве в основном кремируют, а пожилые люди, наши бабушки и дедушки просят, чтобы их отпели после смерти и как быть? Но прочитала здесь, что сейчас православная церковь, принимая во внимание актуальность кремации, признала отпевание кремируемых допустимым.
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