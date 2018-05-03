Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 3 мая 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 113 посетителя
    Форум: Туризм, путешествия
    Новая тема
    Тема: Летний отпуск
    • Сегодня! ClubNika Cегодня в 01:20 «Ответить»
      Друзья, поделитесь впечатлениями, где вам больше понравилось отдыхать, где чаще бываете? Лето уже близко и я понемногу начала планировать отпуск. Хоть в этом году хочется выбраться куда-нибудь всей семьей, но пока не надумали куда. Как считаете?
      • Сегодня! Mirochka Cегодня в 01:26 «Ответить»
        Я бы на вашем месте отправилась заграницу, все таки новый климат, природа, если конечно возможности позволяют. Такой отдых запомнится всей вашей семье очень надолго.
        • Сегодня! Alexan Cегодня в 01:31 «Ответить»
          Если собираетесь всей семьей отдыхать, то рекомендую Вам Хорватию или Черногорию. Там понравится и взрослым и детям. Отличная природа, приятные цены, и лететь не долго.
          • Сегодня! Satir Cегодня в 01:37 «Ответить»
            А разве обязательно сразу ехать заграницу? У нас и своих прекрасных мест для отдыха хватает. Я к примеру, обожаю Крым, там шикарная природа, масса достопримечательностей, музеи, море, горы. А для семейного отдыха, можно снять коттедж в горах Крыма, идеальный отдых как на мой взгляд http://baidary.com/cat/razmeshenie.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Факты заработка на форекс12(2) Статьи и СоветыПерсер24.07.17 в 03:47InnaStars Cегодня в 09:19
          путишествие12(1) Туризм, путешествияКузьма Кармук28.03.18 в 14:50Mun Cегодня в 07:58
          Летний отпуск4Туризм, путешествияClubNikaCегодня в 01:20Satir Cегодня в 01:37
          Командировочные расходы4Бухгалтерский форумtomacka10.08.17 в 12:54EvaSD Cегодня в 01:12
          биткоины и криптовалюты реально?3Ни о чем и о важномНаталья Шмит09.03.18 в 12:29Андрей_Р Cегодня в 01:10
          БУ Автомобили FORD1АвтоФорумSmerenCегодня в 00:41Smeren Cегодня в 00:41
          Детская одежда17Мода, одежда, обувьLazik66510.02.18 в 18:15ku4er Cегодня в 00:31
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода