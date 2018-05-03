Тема: Летний отпуск
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Друзья, поделитесь впечатлениями, где вам больше понравилось отдыхать, где чаще бываете? Лето уже близко и я понемногу начала планировать отпуск. Хоть в этом году хочется выбраться куда-нибудь всей семьей, но пока не надумали куда. Как считаете?
Я бы на вашем месте отправилась заграницу, все таки новый климат, природа, если конечно возможности позволяют. Такой отдых запомнится всей вашей семье очень надолго.
Если собираетесь всей семьей отдыхать, то рекомендую Вам Хорватию или Черногорию. Там понравится и взрослым и детям. Отличная природа, приятные цены, и лететь не долго.
А разве обязательно сразу ехать заграницу? У нас и своих прекрасных мест для отдыха хватает. Я к примеру, обожаю Крым, там шикарная природа, масса достопримечательностей, музеи, море, горы. А для семейного отдыха, можно снять коттедж в горах Крыма, идеальный отдых как на мой взгляд
http://baidary.com/cat/razmeshenie
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