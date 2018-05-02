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    Ср., 2 мая 2018г.
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    Тема: Удаленный доступ к маршрутизатору через Интернет
    • New! Владислав569 Cегодня в 15:16 «Ответить»
      Хоть и не так часто, но требуется удаленный доступ к роутеру извне. Например, с другой подсети, или вообще из Интернета http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...ostup-k-routeru Посмотреть статистику, что то поднастроить, запретить или наоборот открыть доступ, при это находясь в другом городе.
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