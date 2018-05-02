Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 2 мая 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 66 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Где в Геленджике недорого машину напрокат взять?
    • New! Jokerin Cегодня в 14:19 «Ответить»
      Где в Геленджике недорого машину напрокат взять?
      • New! Smeren Cегодня в 15:12 «Ответить»
        Взять машину напрокат в Геленджике можно вот в этой компании http://23prokat.ru/ . Я, по крайней мере, именно так и делал. В других либо расценки на данную услугу были очень завышены, либо машины находились в плачевном состоянии.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода