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    Ср., 2 мая 2018г.
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    Тема: где купить электролит?
    • Сегодня! Луйда Cегодня в 12:48 «Ответить»
      где купить электролит?
      Нужен повышенной плотности (1,31 говорят есть), чтобы повысить плотность.
      В БиБи, автолинии и Автомобилисте нет (у них только 1,27 5 литров)
      • Сегодня! Сицилия Cегодня в 12:51 «Ответить»
        Какую плотность? Не вздумай в залитый аккумулятор залить электролит (большей/меньшей/равной плотности). Только полная замена и желательно у аккумуляторщика. Exclamation
        ЗЫ В залитый аккумулятор, льётся только дистиляр...
        • Сегодня! Абуссид Cегодня в 12:56 «Ответить»
          Я так понимаю что если человек решил уже электролит туда специфичеслий залить .... то стоит задуматься а нужно ли АК к акамуляторщикам вообще тощить мож проще так сдать на цвет мет Wink
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