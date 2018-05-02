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    Ср., 2 мая 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Кредит
    • Сегодня! nester_b88 Cегодня в 11:34 «Ответить»
      Кто уже брал кредиты, в каком банке лучше, где удобней условия и как лучше выбрать себе банк. Просто первый раз брать собрался, помогите пожалуйста с выбором.
      • New! Юра Фифар Cегодня в 15:02 «Ответить»
        Тут под кого то подстраиваться как мне кажется бессмысленно, так как в разных банках разные условия и требования, тут нужно самому ходить и подбирать под себя, что вам подойдет и с кем будет удобно сотрудничать.
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